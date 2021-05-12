ضربة لجهود بوينج في التعافي بعد تعليق تسليم طائرات 737 ماكس

قامت شركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات بتسليم أربع طائرات من طراز 737 ماكس فقط في أبريل قبل أن تتسبب مشكلة كهربائية في إيقاف تشغيل الطائرة مرة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى وقف المزيد من عمليات التسليم إلى حين إقرار الإصلاح.

وأحبطت هذه الانتكاسة جهود بوينج للبدء في تجاوز حالة التباطؤ جراء جائحة فيروس كورونا، حيث يتعافي السفر الجوي ببطء.

ومع ذلك، أظهر التحديث الشهري للشركة لبيانات طلبات الشراء وعمليات التسليم التي نشرتها على الإنترنت اليوم الثلاثاء، تحقيق تقدم هامشي.

وفي بريل، تحسنت عمليات تسليم الطائرة 787 دريملاينر، التي تم استئنافها في مارس بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف جراء مشكلة منفصلة تتعلق بجودة الإنتاج.

وفي حين، كان العام الماضي يهيمن عليه إلغاء طلبات، أظهرت بوينج للشهر الثالث على التوالي صافيا إيجابيا صغيرا لإجمالي الطلبات.

ومع ذلك، فإنه فى الوقت الذى تتطلع فيه شركات خطوط الطيران الأمريكية لتعافي السفر المحلي، تعد الطائرة بوينج 737 ماكس هي الأكثر طلبا، لذا يمثل وقف عمليات التسليم ضربة من شأنها أن تقلص بشكل كبير تدفقات نقدية، بوينج في أمس الحاجة إليها.