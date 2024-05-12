محافظ الفيوم يفتتح أول فرع للبنك المصري لتنمية الصادرات

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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أول فرع للبنك بمحافظة الفيوم، بهدف تقديم الخدمات المصرفية بشكل عام، والتركيز على خدمات التصدير وتشجيع الاستثمار.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومحمد أبو السعود نائب رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، ورئيس مجلس إدارة بنك الصادرات، أقسام البنك المختلفة.

وقدم المحافظ، تهنئته لقيادات البنك وجميع العاملين به، بمناسبة الافتتاح، متمنيا أن يكون البنك نافذة جديدة على أرض المحافظة، لتشجيع التصدير وخدمة المستثمرين.

وأكد الأنصاري، حرص المحافظة الدائم على تشجيع الاستثمار واستغلال وتسويق الفرص الاستثمارية على أرض المحافظة، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) هو بنك مصري، يعد شركة مساهمة مصرية، تأسس بموجب القانون رقم 95 لسنة 1983، بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي.

وبدأ البنك نشاطه في فبراير 1985، علماً بأن البنك تم إنشاءه باعتباره مؤسسة تمويلية لتنمية الصادرات المصرية، ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي.