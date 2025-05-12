الأردن: إطلاق سراح عيدان ألكسندر خطوة مهمة نحو وقف العدوان على غزة

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة فورًا.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي والسوري، اليوم الاثنين، إن «إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر، خطوة مهمة نحو وقف العدوان والبدء بإدخال المساعدات وإعادة الإعمار».

وذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة وصل إلى مرحلة لا يمكن للعالم السكوت عنها، قائلًا إن إسرائيل تخرق المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.

وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أنه تقرر الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وثمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، الإفراج عن المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «إطلاق حماس سراح عيدان ألكسندر الرهينة الأمريكي، الذي كان يعتقد أنه مات، خبر رائع».