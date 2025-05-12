السعودية: نتطلع لأن تسهم زيارة ترامب في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، جلسة مجلس الوزراء في الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء اطلع على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات بين المملكة وبلدانهم، والمسائل ذات الاهتمام المتبادل.

ورحب المجلس بالزيارة الرسمية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب للمملكة، قائلًا إنه «يتطلع إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الإستراتيجية للبلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة».

وتابع المجلس تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مجددًا رفضه القاطع لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، وأكد موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ويتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إلى الشرق الأوسط في زيارة تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب يتطلع لـ«عودة تاريخية» إلى المنطقة، في أبرز زيارة خارجية يجريها منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي، وستطغى عليها الحرب في غزة والمباحثات النووية مع إيران.



