إحصاء فلسطيني حكومي: أكثر من 154 ألف شهيد منذ نكبة 1948

أفاد تقرير حكومي فلسطيني، الاثنين، بأن 154 ألف فلسطيني وعربي استشهدوا منذ النكبة عام 1948.

جاء ذلك في بيان لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ 77 للنكبة التي تحل الخميس 15 مايو الجاري 2025.

و"النكبة" مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو 1948.

وأوضح البيان أن "عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة وحتى اليوم (داخل فلسطين وخارجها) وصل أكثر من 154 ألف شهيد"، وفق وكالة الأناضول.

بينما بلغ "عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى في 2000 وحتى اليوم حوالي 64 ألفا و500".

من بينهم "ما يزيد على 52 ألفا و600 شهيد خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مواطن في عداد المفقودين، وفق البيان.

وفي الضفة الغربية استشهد، وفق البيان، 964 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر 2023.

وذكر البيان أن "عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم بلغ 15.2 مليون نسمة في منتصف 2025".

وأشار إلى "تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948".

وذكر البيان أن سكان قطاع غزة أجبروا مرارا وتكرارا على الفرار من منازلهم تحت وطأة الإكراه، وفقدوا منازلهم وأصبحوا مشردين في الخيام وفي المدارس، محاصرين بين جدران الفقر والحرب.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة دمر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 68 ألفا و900 مبنى، وتضرر بشكل كبير نحو 110 آلاف مبنى في القطاع.

فيما قدر البيان، أعداد الوحدات السكنية التي دمرتها تل أبيب، بشكل كلي أو جزئي بما أكثر من 330 ألف وحدة سكنية، وتشكل في مجموعها أكثر من 70 بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية هدم الاحتلال الإسرائيلي ودمر منذ بداية العام الحالي ما يزيد على 651 مبنى بشكل كلي أو جزئي، وفق ذات المصدر.

على الصعيد الاستيطاني، ذكر البيان أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ نهاية عام 2024 في الضفة الغربية 551 موقعًا.

وقال إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية "بلغ 770 ألفا و420، وذلك في نهاية العام 2023 (معظمهم) يسكنون محافظة القدس بواقع 336 ألفا و304 مستوطنين".