بدء فعاليات مبادرة «إفريقيا هتتكلم عربي» لنشر العربية بالقارة السمراء

بدأت اليوم فعاليات مبادرة "إفريقيا هتتكلم عربي"، بجامعة القاهرة، بالتعاون بين مؤسسة حفيظة النواوي وجامعة القاهرة، وبرعاية مؤسسة الأهرام، و تهدف المبادرة إلى تعليم اللغة العربية لأبناء القارة السمراء، وتتولى المبادرة في أولى مراحلها تعليم 1000 طالب من أبناء القارة الأفريقية للغة العربية.

وقال خالد الدومة، المتحدث باسم المبادرة، إنه آن الأوان لكي تصبح مصر رائدة مسيرة التنمية والتطوير في قارة إفريقيا باعتبارها قلب القارة الإفريقية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من طاقات الشباب الأفريقي في نشر الوعي الثقافي، ويصبح هو الوسيلة في توطيد أواصر الأخوة المصرية بالعمق الأفريقي، وتفعيل دور العلم والبحث العلمي من أجل مزيد من الانفتاح على القارة الإفريقية.

وأكد أشرف الشيتي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حفيظه النواوي، أنه كان لابد من تدشين كيان يهتم بتعليم اللغة العربية لأبناء القارة السمراء لنشر الوعي والثقافة العربية والمصرية بين الطلاب الأفارقة، وذلك في اطار التوجه المصري نحو قلب القارة السمراء، وحرص القيادة السياسية في مصر بتكثيف سبل التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية لتعزيز الدور المصري والمؤثر على الساحة الإفريقية، خاصة مع توليها هذا العام رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف كريم فواد، عضو مجلس الأمناء والمشرف العام للمؤسسة، أنهم أمضوا سنوات طويلة شبه معزولين عن قارتنا الأفريقية، لذا جاء الوقت لكسر هذا الجمود وتواصل الدولة المصرية الحديثة مع باقي دول قارتها الأفريقية، ويبدأ ذلك بنشر الوعي الثقافي المصري العربي الأفريقي الذي لن يؤتي ثماره إلا بتعليم اللغة العربية التي هي أساس التواصل لمعرفة ونشر الثقافة المصرية العربية لتأكيد أهداف مصر في التنمية المستدامة في قارتها الأفريقية سياسيًا واقتصاديا واجتماعيًا.

وأوضح أيمن أبوبكر، أن هناك ترحيب جاد ومثمر بين الكيانات المشاركة في المبادرة خاصة ما أبداه الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة العلاقات الإفريقية لاتحاد الصناعات، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، للعمل الدؤوب على بناء قدرات الشباب الإفريقي لتحقيق أجندة إفريقيا 2063 وتمكين الشعوب الإفريقية من تحقيق رؤيتها.