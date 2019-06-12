اختار نادى السينما الأفريقية الفيلم الروائى المصرى «الكنز» للمخرج شريف عرفة ليكون فيلم الشهر، حيث يتم عرضه فى السابعة مساء اليوم بسينما الهناجر فى ارض الأوبرا، وذلك بحضور وزيرة الثقافة ومؤلفه عبدالرحيم كمال ومائة شاب قيادى تنفيذى من منحة ناصر للقيادة التى ينظمها مكتب الشباب الإفريقى.

فيلم «الكنز» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبرى، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإنتاج وليد صبرى، وتدور أحداثه حول «حسن بشر» الذى قرر العودة من أوروبا بعد دراسته لعلوم المصريات لمنزل العائلة بالأقصر ليجد وصية كتبها له والده ومذكرات مكتوبة بخط اليد منسوبة للبطل «على الزيبق» ليبحث حسن خلال كل هذا عما تركه والده له.

كذلك يعرض النادى الفيلم التسجيلى «سمبين» للمخرجين سامبا جادجيجو وجاسون سيلفرمان، والذى يأتى عرضه بمناسبة ذكرى المخرج السنغالى الراحل عثمان سمبين الملقب برائد السينما الأفريقية، كما يواكب مشروع سمبين عبر أفريقيا والذى يقام فى 28 دولة أفريقية فى نفس الوقت، ويتناول الفيلم حياة سمبين والذى ولد عام 1923 وتوفى فى عام 2007.

وتقام ندوة بعد الأفلام تديرها المخرجة عزة الحسينى مدير مهرجان الأقصر والناقد فاروق عبدالخالق.

نادى السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبدالوهاب، ومكتب الشباب الإفريقى برئاسة نائب رئيس اتحاد الشباب الإفريقى حسن غزالى، ويمثل النادى أحد أنشطة مهرجان «الأقصر السينمائى، والتى تقام تحت شعار مهرجان على مدار العام.