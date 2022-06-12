ميلينشون: حزب ماكرون يمنى بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية بفرنسا

قال زعيم التحالف اليساري في فرنسا جان لوك ميلينشون إن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية كانت هزيمة واضحة لخصمه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال ميلينشون في باريس مساء اليوم الأحد بعد أن أظهرت توقعات أن معسكره ومعسكر ماكرون متقاربان في النتيجة "الحقيقة هي أن حزب الرئيس تلقى ضربة وهزيمة في الجولة الأولى".



وأضاف أنه "نظرا لهذه النتيجة والفرصة غير العادية التي تمثلها لحياتنا الشخصية ومستقبل وطننا المشترك، أدعو مواطنينا لاجتياح لجان الاقتراع الأحد المقبل من أجل أن يرفضوا، لمرة واحدة وإلى الأبد، المشروعات الكارثية لأغلبية ماكرون".



ويتعادل تقريبا تحالف اليسار الجديد المؤلف من الشيوعيين والاشتراكيين والخضر مع تحالف الوسط بزعامة ماكرون في الفوز بعدد الأصوات على مستوى البلاد، وفقا للتوقعات، لكن من المتوقع أن يحصل معسكر ماكرون على توزيع أفضل للمقاعد بعد انتهاء الجولة الثانية من التصويت الأسبوع المقبل.



وقال ميلينشون إن هذا كان فقط للإبقاء على وهم. وتابع أن تحالفه أنهى الجولة في المركز الأول.