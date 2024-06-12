تداول بضائع وحاويات 37 سفينة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن متنوعة، بينما غادرته 11 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 37 سفينة.

وأوضح بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24,966 طنًا، وتضمنت 5,345 طن يوريا، و3,050 طن مولاس، و3,706 طن أسمنت صب، و1,710 طن رمل زجاجي، و6,752 طن أسمنت معبأ، و4,403 طن بضائع متنوعة. كما سجلت حركة الوارد من البضائع العامة 43,979 طنًا، شملت 10,710 طن ذرة، و7,750 طن حديد، و1,826 طن خشب زان، و8,412 طن خردة، و4,080 طن فول صب، و1,481 طن عدس، و2,100 طن سكر، و7,620 طن فول صويا.

وصلت حركة الصادر من الحاويات إلى 1,136 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 285 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 3,785 حاوية مكافئة. وسجل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 2,089 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164,089 طنًا. وغادر قطاران بحمولة إجمالية قدرها 2,485 طن قمح، متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا. كما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6,333 شاحنة.