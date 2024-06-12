 الدفاعات الجوية الأوكرانية تدمر جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو لمهاجمة كييف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاعات الجوية الأوكرانية تدمر جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو لمهاجمة كييف


نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 8:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 8:56 ص

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، في بيان عبر تطبيق تليجرام، أن روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام صواريخ من طراز كيه إتش 101 وكيه إتش-555 وكيه إتش -55 وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وقال البيان "شن العدو هجوما صاروخيا مشتركا آخر على العاصمة، حيث استخدمت أنواع مختلفة من الأسلحة. أطلق العدو صواريخ كروز من طراز كيه إتش 101 وكيه إتش-555 وكيه إتش -55 من القاذفات الإستراتيجية من طراز تو-95 إم إس"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم.

وأضاف البيان "اقتربت هذه الصواريخ من كييف من الجنوب في عدة موجات، في نفس الوقت الذي كانت تتحرك الطائرات المسيرة المعادية باتجاه العاصمة من نفس الاتجاه الجنوبي تقريبا."

وذكرت التقارير الأولية أن العدو أطلق أيضا صواريخ باليستية على العاصمة خلال الهجوم.

ودوت صافرات الإنذار من الهجوم الجوي في كييف نحو ساعتين.

واعترضت قوات الدفاع الجوي جميع أهداف العدو.


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