إسرائيل ترحل 6 من نشطاء السفينة مادلين بعد احتجازهم لأيام

- وما زالت تحتجز اثنين من النشطاء يتوقع ترحيلهما الجمعة

أعلنت إسرائيل، الخميس، ترحيل 6 نشطاء آخرين من المشاركين في رحلة السفينة "مادلين" التي كانت تحاول كسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك بعد أيام من قرصنتها في المياه الدولية.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على حسابها في منصة "إكس" صورا للنشطاء وهم في مطار بن جوريون في تل أبيب، ثم وهم في الطائرة.

وقالت إن "6 نشطاء إضافيين من السفينة بينهم النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن في طريقهم إلى خارج إسرائيل".

وفي وقت سابق الخميس، قال مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل إن السلطات نقلت 6 من نشطاء السفينة "مادلين" إلى مطار بن جوريون تمهيدا لترحيلهم، فيما أبقت على اثنين رهن الاحتجاز.

وذكر المركز، في بيان، أن النشطاء هم من تركيا، وفرنسا، وألمانيا، والبرازيل، وهولندا، فيما بقى فرنسيان رهن الاحتجاز.

وقال: "بعد أكثر من 72 ساعة من الاحتجاز في إسرائيل عقب اعتراض سفينة (أسطول الحرية- مادلين) بشكل غير قانوني ليلة الأحد، 8 يونيو 2025، أبلغت سلطات الهجرة الإسرائيلية الطاقم الحقوقي في مركز عدالة الممثل عن المحتجزين، بأنه تم نقل 6 من المتطوعين حاليا إلى مطار بن جوريون تمهيدا لترحيلهم".

وأضاف المركز: "المتطوعون الستة المتوقع ترحيلهم اليوم هم: مارك فان رينس من هولندا، وشعيب أوردو من تركيا، وياسمين أجار من ألمانيا، وتياجو أفيلا من البرازيل، وريفا فيارد وريما حسن من فرنسا".

ولفت إلى أن طاقمه الحقوقي واجه عوائق لزيارتهم في المطار قبل ترحيلهم.

وذكر المركز أنه "لا يزال اثنان من المتطوعين وهما باسكال موريراس، ويانيس محمدي من فرنسا رهن الاحتجاز في سجن جفعون في الرملة، تحت إشراف مصلحة السجون الإسرائيلية، وينتظران ترحيلهما في مساء 13 يونيو (غدا الجمعة)".

وأضاف: "سيتم زيارتهما من قبل طاقم عدالة لاحقًا اليوم".

وكشف مركز "عدالة" عن أن "النشطاء تعرضوا أثناء احتجازهم لسوء المعاملة وإجراءات عقابية ومعاملة عدوانية، واحتُجز اثنان منهم لفترة في الحبس الانفرادي".

وأوضح أنه قدّم عدة طلبات رسمية للاحتجاج على هذه "المعاملة اللاإنسانية"، مطالبًا السلطات الإسرائيلية بوقفها فورًا.

وجدد المركز دعوته إلى "الإفراج الفوري عن جميع النشطاء، سواء بهدف استئناف مهمتهم الإنسانية في الوصول إلى غزة، أو للعودة إلى بلدانهم الأصلية".

وشدّد على أن استمرار احتجازهم وترحيلهم القسري "يعد غير قانوني"، ويشكل "جزءًا من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي".

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على الفور على بيان "عدالة".

وكانت البحرية الإسرائيلية اختطفت، فجر الاثنين، 12 ناشطا دوليا من السفينة "مادلين" بعد قرصنتها في المياه الدولية، وهي في طريقها إلى غزة تحمل مساعدات إنسانية.

وفي اليومين التاليين، أبعدت إسرائيل 4 نشطاء وقّعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل، فيما رفض الثمانية الباقون التوقيع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.