جنوب إفريقيا تدرس تشديد القيود المفروضة لمواجهة تفشي كورونا بعد زيادة حالات الإصابة

تدرس جنوب أفريقيا، إعادة فرض قيود أكثر صرامة على حركة المواطنين والحد من بيع المشروبات الكحولية، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز" الجنوب أفريقية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا سوف يدلى بخطاب بشأن الإجراءات الجديدة لاحتواء تفشي الفيروس مساء اليوم.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أنه يجرى مناقشة مسألة إعادة فرض حظر التجوال.

ويُذكر أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا، قامت الحكومة بتخفيف إجراءات الإغلاق لإنعاش الاقتصاد، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 7% هذا العام.

وقال وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مخيز، أمس السبت، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة أكثر من 5% لتصل إلى 264 ألفا و184 حالة، وبلغت حالات الوفتة نحو 4000 حالة.