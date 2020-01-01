• إطلاق مسابقة محلية للمطورين في مصر

• كل المطورين في منطقة الشرق الأوسط مدعوين للمشاركة في مسابقة Apps Up باستخدام خدمات هواوي للمطورين

• خصصت هواوى جوائز بقيمة 200 ألف دولار لأفضل التطبيقات في المسابقة فى منطقة الشرق الأوسط تحت مبادرة النجم الساطع العالمية

• تشمل الجوائز المقدمة موارد ترويجية على متجر تطبيقات هواوى AppGallery التي ستتيح الوصول لمستخدمي أجهزة هواوي الذكية البالغ عددهم أكثر من 650 مليون مستخدم

في إطار جهودها المُستمرة لدعم مستخدميها ومجتمع المطورين بشكل مستمر، أعلنت شركة هواوي عن أكبر مسابقة من نوعها للمطورين على مستوى الشرق الأوسط وهي مسابقة هواوى لابتكار التطبيقات، Apps UP, والتي ستبدأ يوم 13 يوليو وتستمر حتى يوم 30 أغسطس.

حيث ستقدم هواوي جوائز مالية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي مقدمة من برنامج Shinning-Starفي التصنيفات التالية: أفضل تطبيق، أفضل لعبة، أفضل تطبيق اجتماعي، التطبيقات ذات الشعبية الأكبر بالإضافة لجوائز شرفية. تقدم مسابقة Apps UP منصة أساسية للمطورين في كل منطقة من مناطق المنافسة الخمس: أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين لعرض مهاراتهم وابتكاراتهم.

وتدشن هواوي مصر مسابقة محلية للمطورين، حيث تم فتح باب التسجيل للمطورين في المسابقة بمصر من يوم 30 يونيو الي يوم 31 يوليو لهذا العام. وسيقوم المتسابقون بالعمل على ابتكار تطبيقات جديدة تستهدف تحسين وتطوير الحياة اليومية للمستخدمين وجعلها أكثر سهولة. كما توفر هواوي مصر أجهزة التجربة للمطورين المتسابقين وهي هواتف HUAWEi Nova 7i وHUAWEI Y7p، وتنقسم الجوائز التي يمكن للمطورين الرابحين الحصول عليها إلى 4 فئات، جائزة ذهبية بمبلغ 75،000 جنيه لإثنين من الفائزين الذين صمموا أفضل تطبيقين، وجائزة فضية بمبلغ 50،000 جنيه لكل فائز لأفضل التطبيقات من المركز الثالث الي المركز الثامن، وجائزة برونزية بمبلغ 25،000 جنيه لكل فائز لأفضل التطبيقات من المركز التاسع الي المركز العشرين، حيث يصبح إجمالي الفائزين 20 فائزا.

تقدم حزمة خدمات هواوي للمطورين القدرة على الدمج بين قدرات الأجهزة والحوسبة السحابية على حد سواء، الأمر الذي يتيح للمطورين مجموعة من الخدمات مثل Machine Learning kit، الذكاء الاصطناعي HiAi ومحرك الواقع المعزز AR Engine وغيرها. يمكن للمطورين أن يستفيدوا من كامل قدرات تلك الحزم البرمجية عن طريق دمج تطبيقاتهم مع حزمة HMS البرمجية.

قال بيك ين: "لابتكار التطبيقات Apps Up"، "أن أعداد المطورين الموهوبين للنظام البيئي لخدمات هواوي للهواتف الذكية في تزايد، وأن العمل الذي يقوم به هؤلاء المطورون جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فمن خلال التطبيق الذي يقومون بإنشائه نتمكن من التنقل بسهولة في العالم من حولنا، نحن في هواوي نريد أن ندعو المطورين للانضمام إلينا في بناء مستقبل أفضل والعمل على تحقيق أفكارهم إلى حقائق باستخدام الخدمات الأساسية التي توفرها خدمات هواوي للهواتف الذكية".

والجدير بالذكر، أنه مع استمرار انتشار ونمو منصة AppGallery كواحدة من أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم فإن مسابقة Apps UP MEA تتيح للمطورين فرصة حصول تطبيقاتهم على اعلان مجاني في الصفحة الرئيسية لمتجر تطبيقات هواوى AppGallery مما يجعلها في متناول مئات الملايين من مستخدمي أجهزة هواوى من أكثر من 170 دولة.

• كيفية الاشتراك في المسابقة

يمكن لكافة المطورين الاشتراك في هذه المسابقة عن طريق التسجيل لحساب مطور على الموقع الرسمي عن طريق الروابط:

https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/101592824436338675

https://developer.huawei.com/consumer/en/digix/appsup

يجب على المطورين الاشتراك في المدة ما بين 13 يوليو إلى 30 أغسطس والتسجيل إما بشكل فردي أو كفريق بحد أقصى ثلاثة مطورين للفريق، كل التطبيقات يجب أن يتم تطويرها باستخدام حزمة التطوير HMS Core ويتم تقديمها على الموقع الرسمي للمسابقة قبل يوم 30 أغسطس، سيتولى التحكيم في هذه المسابقة مجموعة من أفضل الخبراء في العالم العربي وسيتم تقييم التطبيقات على أساس: القيمة المجتمعية، القيمة التجارية، تجربة المستخدم وكون التطبيق فريد من نوعه.

ستقوم لجنة التحكيم باختيار 20 تطبيق من التطبيقات المُقدمة في قائمة التطبيقات المختارة وبعد ذلك وبداية من يوم 21 سبتمبر ستكون التطبيقات متاحة للجمهور للتحميل عن طريق الموقع الرسمي للمسابقة أو عن طريق متجر تطبيقات هواوى AppGallery تمهيداً للنهائيات في أكتوبر المقبل.

يمكنك معرفة معلومات أكثر عن المسابقة عن طريق زيارة:

https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/detail/007?previewUrl=digixappsupmeaen

#HMSInnovateforall #الابتكار_للجميع_مع_HM