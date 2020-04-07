 زيلينسكي يدعو إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا في قمة الناتو - بوابة الشروق
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زيلينسكي يدعو إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا في قمة الناتو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 11:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 11:42 ص

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى ضمانات أمنية لبلاده، لدى وصوله إلى قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فلنيوس، عاصمة ليتوانيا.

وأضاف أنه يريد أن يبحث ويكافح من أجل الضمانات الأمنية، لأوكرانيا، في الطريق للحصول على عضوية الناتو.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس قد أعلن أمس الثلاثاء أن مجموعة السبع للديمقراطيات الكبرى، التي تشمل فرنسا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، تعمل على تقديم التزامات أمنية طويلة المدى لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن الضمانات الأمنية، هي واحدة من أولويات ثلاث يجب تناولها في القمة، مع أسلحة إضافية لأوكرانيا ومسار البلاد نحو الناتو.

وأضاف "نريد أن نكون على نفس الصفحة مع الجميع" مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو "عندما تسمح الإجراءات الأمنية بذلك".

وامتنع زعماء الناتو في فيلنيوس عن تقديم جدول زمني لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف.


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