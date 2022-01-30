أسعار الغاز في أوروبا عند أقل مستوياتها في 4 أسابيع

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تراجعها اليوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياتها منذ 4 أسابيع بسبب تراجع الطلب وارتفاع المخزون، وانتهاء أعمال الصيانة في قطاع الغاز الطبيعي بالنرويج.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن العقود الهولندية الآجلة القياسية للتعاملات الأوروبية تراجعت بنسبة 4.7% اليوم، بعد تسجيلها أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق أوروبا لم تتحول إلى زيادة كبيرة في الطلب على الوقود لتشغيل محطات الكهرباء لتلبية احتياجات أنظمة تكييف الهواء، في حين أدى وصول نسب الملء في مستودعات التخزين ببعض دول أوروبا إلى 80% لتراجع الطلب على الغاز.

واستمر الطلب على الغاز في بريطانيا أقل من مستوياته الموسمية خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تراجع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أقل مستوياتها منذ سبتمبر 2021.

ولا تمتلك بريطانيا سعات تخزينية كبيرة للغاز الطبيعي مثل الموجودة في أوروبا مما يؤدي إلى تراجع الطلب في حال تحسن الطقس وانخفاض الاستهلاك.

وحتى الآن مازالت أوروبا تملأ مستودعات الغاز استعدادا لذروة الطلب في الشتاء المقبل، حيث امتلأت المستودعات بنحو% حاليا، في حين أن المتوسط في مثل هذا الوقت من العام طوال السنوات الخمس الماضية كان 64% فقط؛ لذلك يتوقع المحللون من مختلف شركات التداول والاستشارات مثل إنيرجي أسبيكتس ليمتد وسيتي جروب المزيد من تراجع الأسعار قبل حلول فصل الشتاء.

وقل محللون في إنيرجي أسبيتكس في مذكرة الأسبوع الماضي إن القارة قد تصل إلى المخزونات المستهدفة بنسبة 100% في بداية سبتمبر المقبل، مما سيؤدي إلى فائض في المعروض بالسوق خلال أكتوبر المقبل وهو ما سيؤدي إلى انهيار الأسعار.

وتراجع سعر الغاز في هولندا بحلول الساعة الخامسة من مساء اليوم بنسبة 3.9% إلى 29.06 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل في أمستردام، . في حين تراجع الغاز في بريطانيا بنسبة 4.1% إلى 70.51 بنس لكل مليون وحدة حرارية.