محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بنادي الهجن والفروسية الدولي

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة.

رافق المحافظ، المهندس محسن مغربي مدير عام الإسكان، وبهاء شوقي مديرعام الشباب والرياضة، والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق والنقل.

وتابع الزملوط، أعمال التشطيبات الجارية بمنصة المشاهدة الرئيسية، وآخر مستجدات إنشاء مضمار السباق والطرق الخدمية، مُوجّهًا باستكمال الأعمال وسرعة الانتهاء من الموقع العام، والبدء في إنشاء ساحة انتظار الجمال، بالإضافة للقرية التراثية التي تضم فندق على الطراز البيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية.

كما وجّه بإنشاء ميدان للرماية وفق المواصفات الفنية المعتمدة؛ لإجراء المسابقات وتدريب الشباب على رياضة القنص.