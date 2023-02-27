إيقاف النصر السعودي من قيد اللاعبين هذا الصيف

كشفت بعض التقارير الصحفية، اليوم الأربعاء، عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمنع نادي النصر السعودي من قيد صفقاته هذا الصيف، لعدم سداده المستحقات المتأخرة لصالح ليستر سيتي.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن فيفا طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمنع النصر من تسجيل أي لاعب محلي لعدم تنفيذه قرار غرفة فض المنازعات الدولية؛ بشأن مستحقات نادي ليستر سيتي الإنجليزي على خلفية شراء عقد المهاجم النيجيري أحمد موسى.

وأضافت الصحيفة السعودية أن العقوبة جاءت بسبب عدم سداد النادي العاصمي مليونَي ريال، تمثل شرطًا إضافيا، وضعته إدارة النادي الإنجليزي، بواقع 820 ألفًا في حال مشاركة موسى مع النصر في أكثر من 40 مباراة، ومليون إذا حصل الفريق على المركز الأول، أو الثاني في الدوري، إلى جانب مبالغ متفرِّقة عن كل مواجهة إضافية، يلعبها النيجيري في البطولات الأخرى.

وأوضحت الرياضية أنه حالة تسديد إدارة النصر المستحقات المتأخرة لصالح ليستر سيتي، سترفع عقوبة منع القيد فورًا خلال أسبوعين.