المركز الإقليمي لعلوم الفضاء: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف التغيرات المناخية

قال نائب رئيس المركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء علاء النهري إن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف التغيرات المناخية"، داعيا الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذو الرئيس السيسي، حيث إنه منذ 2015 على مستوى قادة العالم وهو يهتم بهذا الموضوع.

وأضاف النهري، خلال اتصال هاتفي مع قناة "تن"الفضائية، أن "المنظمة الدولية للتغيرات المناخية أصدرت تقريرا مفصلا عن أسباب التقلبات المناخية التي يشهدها العالم، أوضح أن الكثير من الدول تعاني من ارتفاع درجات الحرارة، والبعض الآخر يعاني من كثرة الفيضانات".

وأشار النهري إلى أن هناك زيادة غير مسبوقة في نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون منذ عام ٢٠١٩ وهذه الزيادة تعني احتمالية تعرض كوكب الأرض لمخاطر شديدة، محذرا في الوقت ذاته دول العالم من أنه لو لم يتم اتخاذ قرار للحد من التغيرات المناخية ستصبح كارثة على العالم أجمع.