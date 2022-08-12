قالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن معرض "ديارنا" يُقام للمرة الأولى في مدينة العلمين الجديدة وفي إطار مهرجان العلمين، حيث تشهد المدينة كل يوم إضافة جديدة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة.



وأوضح القباج أن الهدف من تجربة إقامة المعرض لأول مرة في مدينة العلمين الجديدة، ليس الربح فقط، وإنما دراسة السوق بالمنطقة والمنتجات الأعلى طلباً، ومعرفة الفرص والتحديات التي ستزيد من فرص التسويق في المستقبل، حيث إن معرض "ديارنا العلمين" يأتي استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بمنتجاته كافة.



وأشارت الوزيرة إلى أننا ندعم إقامة المعارض الإنتاجية في المناطق السياحية الجديدة، وتسويق المنتجات التراثية للمصيفين وجذب شبابنا ليفخر بجمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية، كما أن تسويق المنتجات الحرفية للسياح هو جزء من مصر السياحية ومن التسويق التجاري على هامش متعة البحر والجو الرائع للمناطق السياحية.



وأضافت القباج أن المعرض سيستمر على مدار شهر كامل، وسوف تقسم فترة المعرض على مرحلتين، مدة كل مرحلة 15 يوما يتم خلالها تغيير العارضين والمنتجات، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على التوسع في إقامة معرض "ديارنا" بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.