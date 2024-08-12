 الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية إضافية لجنوب السودان بقيمة 95 مليون دولار - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية إضافية لجنوب السودان بقيمة 95 مليون دولار

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 6:10 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 6:10 م

من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 95 مليون دولار لـ700 ألف شخص في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في الدولة الأفريقية .  

وقالت السفارة الأمريكية في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الأموال التي تم توفيرها من خلال وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ترفع المبلغ الإجمالي المقدم للبلاد منذ الأول من أكتوبر إلى 508 مليون دولار.

ؤويواجه أكثر من سبعة ملايين شخص في دولة جنوب السودان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وعلاوة على ذلك، فر نحو 780 ألف شخص من السودان لجنوب السودان منذ تصعيد الصراع في أبريل من العام الماضي.  

وقالت السفارة "هؤلاء الأفراد غالبا ما يصلون لجنوب أفريقيا وهم يعانون انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية وبممتلكات قليلة أو بدون ممتلكات على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، قد يتأثر ما يصل إلى 3ر3 مليون شخص سلبا بالفيضانات عبر جنوب السودان في الشهور المقبلة".  

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعا دمويا على السلطة بين الحاكم الفعلي عبد الفتاح البرهان ونائبه الأسبق محمد حمدان دقلو. ومن حينها قتل ما يصل إلى 150 ألف شخص، بحسب تقديرات الولايات المتحدة.


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