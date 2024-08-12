 تقرير: فرص نجاح قليلة للمفاوضات المرتقبة بشأن وقف إطلاق لنار بغزة - بوابة الشروق
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تقرير: فرص نجاح قليلة للمفاوضات المرتقبة بشأن وقف إطلاق لنار بغزة


نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 5:33 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 5:33 م

قللت مصادر مصرية، من فرص نجاح جولة المفاوضات المتوقعة خلال الأيام المقبلة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، اليوم الإثنين، أنه ليس هناك إرادة سياسية لدى إسرائيل للتوصل إلى اتفاق.

وأشارت إلى أن حالة الترقب لرد إيران على إسرائيل تقلل فرص نجاح مفاوضات التهدئة، موضحة أن الكرة في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبدو غير معني بالتوصل لاتفاق.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، قد صرح بأن إسرائيل هي سبب تأخير إبرام صفقة إعادة المختطفين والحديث عن انتصار مطلق محض هراء.

وردا على ذلك، قال ديوان مكتب نتنياهو، إن تبني جالانت ما سماه الخطاب المناهض لإسرائيل فإنه يضر بفرص التوصل لصفقة.

وأضاف أنه كان على جالانت مهاجمة رئيس حركة حماس السنوار الذي يرفض إرسال وفد للمفاوضات والذي لا يزال العائق أمام الصفقة، وفق زعم مكتب نتنياهو.


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