وفاة رئيس وزراء مملكة تونجا أكيليسي بوهيفا

توفي رئيس وزراء مملكة تونجا، أكيليسي بوهيفا، في مستشفى نيوزيلندي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 78 عاما.

وخيم الحزن على منطقة المحيط الهادئ بعد إعلان وفاة بوهيفا، أحد أبرز المقاتلين من أجل الديمقراطية، حيث قالت السيدة ميج تايلور، الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ، إن الفقيد سيظل في الذاكرة، بوصفه "مدافعا قويا عن الديمقراطية والحرية، ورجلا طيبا ذو مبادئ، بالاضافة إلى وجود مودة كبيرة بينه وبين سكان المحيط الهادئ".

وأعربت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، عن تعازي بلادها لاسرة الراحل ولشعب تونجا بأكمله، مؤكدة في بيان لها أن "رئيس الوزراء بوهيفا، كان رجل دولة بارز في المحيط الهادئ، وصديقا غاليا لنيوزيلندا".

وصار بوهيفا في عام 2014، أول شخص يقوم البرلمان بانتخابه لشغل منصب رئيس وزراء تونجا، وذلك بدلا من تعيينه من جانب الملك. وقد تم إعادة انتخابه في عام 2017.

وظل على مدار سنوات عديدة يتحدى العائلة المالكة في تونجا، ويدعو إلى ترسيخ الديمقراطية في المملكة.

وكان بيان حكومي صدر أمس الاربعاء أفاد بأن بوهيفا تم نقله إلى مستشفى فايولا في نوكوالوفا عاصمة تونجا، منذ أسبوعين، حيث تلقى العلاج إثر إصابته بالالتهاب الرئوي.