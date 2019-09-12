دبلوماسي صيني: الاحتكاك الاقتصادي والتجاري مع أمريكا يزيد خطر الركود العالمي

قال القنصل العام الصيني في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية "تساي وي" إن الاحتكاك الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، يزيد خطر الركود العالمي.

وأضاف تساي- في كلمة خلال منتدى "آرجوس ميثانول" في هيوستن نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس- أن الاحتكاك التجاري الذي بدأته الولايات المتحدة مع الصين، سبب آثارا سلبية مباشرة على الاقتصاد بالبلدين، وهز الثقة في سوق رأس المال العالمية، وتسبب أيضا في اضطراب الأسواق المالية، وهدد بتقويض استقرار وأمن سلسلة الإمداد بالعالم.

وتابع تساي، أن الأحادية والحمائية والتنمر التجاري تتعارض مع اتجاه العولمة الاقتصادية ومبدأ المنافسة بالسوق، مشيرا إلى أن الصين ظلت داعيا قويا لحرية التجارة وتنفذ بشكل شامل التزاماتها في فتح الأسواق، وتعزز حماية حقوق الملكية الفكرية.

وشدد القنصل الصيني على أن السلع والخدمات عالية الجودة من كافة أنحاء العالم، مرحب بها في السوق الصينية.