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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، تخصيص مبلغ 2 مليار دينار (446.4 مليون دولار)، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، لإعادة إعمار البلديات المنكوبة.

وكلف الدبيبة، في القرار الذي أصدره ونشرته منصة "حكومتنا" الرسمية، صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار، بالبلديات المنكوبة بالمنطقة الشرقية ، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وجاء في القرار: "تم تخصيص ملياري دينار ليبي لإعادة إعمار البلديات المنكوبة التي دمرتها السيول".

واجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال"، الأحد، عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الإعصار 3 آلاف قتيل مع آلاف المفقودين، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الصحة بالحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب، عثمان عبد الجليل.

وورد في قرار آخر أصدره الدبيبة: "أعطى الدبيبة الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة لإعادة إنشاء العبارات الخرسانية، وصيانة عدد من الجسور في المناطق المنكوبة شرق البلاد".

وخلال وقت سابق اليوم، قال رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية، الحسين سويدان، لوكالة "الأناضول"، إن شبكة الطرق والجسور في مدينة درنة شرقي البلاد "انهارت بشكل كامل جراء الإعصار.. تكلفة إعادة إعمارها تبلغ 300 مليون دينار (67 مليون دولار).

وأوضح المسئول الليبي أن عددا من الطرق والجسور الرابطة بين المدن والقرى في المنطقة الشرقية انهارت، ما تسبب بعوائق من بينها "التأخر في إيصال المساعدات للمدن المنكوبة".