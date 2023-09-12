ليفركوزن يفتقد جهود البرازيلي آثر بسبب الإصابة

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أعلن نادي باير ليفركوزن غياب مدافعه البرازيلي آرثر "لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر" بسبب إصابة في عضلة الفخذ.

ويفتقد ليفركوزن، متصدر ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا)، خدمات آرثر، بدءا من لقاء بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، يوم الجمعة المقبل.

وذكر ليفركوزن، مساء الاثنين، أن آرثر تعرض لإصابة في وتر عضلي في فخذه الأيمن أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل الأولمبي تحت 23 عاما في المغرب يوم الخميس الماضي.

وانضم آرثر لصفوف ليفركوزن في الصيف الحالي قادما من فريق أمريكا مينيرو البرازيلي، وساهم في فوز ليفركوزن بمبارياته الثلاث الأولى في بوندسليجا.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية تصريحات الإسباني تشابي الونسو، مدرب ليفركوزن، الذي قال بعد تدريب الفريق اليوم "إنها إصابة سيئة وتوقيت سيء، سنحتاج لبضعة أسابيع".

وأعرب ألونسو عن أمله في عدم تعرض المزيد من اللاعبين للإصابة خلال فترة التوقف الدولي الجارية حاليا.

ويتفوق ليفركوزن على بايرن بفارق الأهداف قبل مواجهتهما في ميونخ.

علما بأنهما الفريقان الوحيدان اللذان فازا في المراحل الثلاث الأولى بالمسابقة هذا الموسم.