الرئيس الألماني يفتتح الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعربتا الجامعتان الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدةGUC اعتزازهما بزيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الخميس لمقر الجامعة الدولية وافتتاحه التاريخي لها في أول زيارة له منذ تأسيسها، ولقائه بمجموعة من الطلاب في أجواء احتفالية.

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية بالقاهرة، أنهما يشعران بالفخر والاعتزاز بزيارة الرئيس الألماني لمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاحه بوابة الأمل التي ترمز إلى التعليم العابر للحدود وتجسد مبادئ الانفتاح وثقافة السلام العالمي، أبراز أن التعليم والعلم أساسً لعالم أكثر عدلا وسلامًا وترابطًا، وهي نسخة مصغرة من المدخل الرئيسي لأكبر جامعة ألمانية عابرة للحدود في العالم.

وأكد البيان الاعتزاز بما صرح به الرئيس الألماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعزمه توقيع اتفاقية التعليم العالي، والتي تعد بمثابة إشارة للتعاون الجيد بين مصر وألمانيا، مشددًا على ضرورة التوسع في التعليم العالي والتعليم الفني وتقويته بين البلدين.

ويقوم الرئىس الألماني بزيارة رسمية إلى مصر برفقة وفد موسع يضم رؤساء كبرى الشركات الألمانية، في أول زيارة لرئيس ألماني إلى مصر منذ ٢٥ عامًا.

وتعد الجامعة الألمانية الدولية GIU مؤسسة ألمانية تهدف إلى تعزيز نظام التعليم العالي الألماني في مصر والشرق الأوسط والمنطقة الأفريقية والعالم، وإتاحة التعليم العالي الألماني وتعزيز الابتكار في الصناعة والاقتصاد في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين ألمانيا وشركائها في جميع أنحاء العالم، باستخدام أحدث أساليب التدريس والمناهج المتطورة والتكنولوجية الحديثة.

وتم إنشاء الجامعة الألمانية الدولية GIU بناءً على اتفاقية دولية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.



وتضم الجامعة الألمانية الدولية ٧ كليات و٤٨ برنامجا، وهى كلية الهندسة وتشمل تخصصات، هندسة الميكاترونيك / اتوموتيف، وهندسة الروبوتات والتشغيل الآلي، وهندسة التحكم والميكنة، وهندسة القوى وأنظمة الطاقة الكهربائية ، وكلية الهندسة المعمارية وتشمل هندسة التصميم المعماري، وهندسة العمارة الداخلية، وكلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر وتشمل علوم البيانات، وهندسة البرمجيات، وأمن المعلومات والبيانات، وتكنولوجيا الإعلام، وكلية التصميم وتشمل تصميم الأزياء والحلي، والتصميم الصناعي .

وكذلك كلية إدارة الأعمال، وتشمل الإدارة الدولية، والتسويق الرقمى، والتمويل والعلوم المصرفية والمحاسبة، واللوجيستيات، والعقارات، والسياحة والفنادق، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكلية الهندسة الصيدلية، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية البايو تكنولوجي.