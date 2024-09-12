 الأردن يدين قصف إسرائيل مدرسة تابعة للأونروا بمخيم النصيرات في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يدين قصف إسرائيل مدرسة تابعة للأونروا بمخيم النصيرات في غزة

عمّان - د ب أ
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 11:58 ص | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 11:58 ص

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