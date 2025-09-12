ترامب: لست قلقا على سلامتي بعد مقتل الناشط تشارلي كيرك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يخشى على سلامته في ظل تبعات مقتل الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك في ولاية يوتا.



وعندما سُئل يوم الخميس عما إذا كانت لديه مثل هذه المخاوف، أجاب: "لا، لست قلقا كثيرا".

وقال الرئيس الأمريكي، متحدثا للصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: "نحن قلقون حقا على بلدنا"، مضيفا: "لدينا مجموعة يسارية متطرفة من المجانين، مجانين تماما، وسنحل هذه المشكلة. أنا قلق فقط على البلد".

وقد أُصيب كيرك، البالغ من العمر 31 عاماً، وقُتل خلال تجمع في جامعة يوتا فالي يوم الأربعاء على يد مسلح تم تصويره بالكاميرا وهو يندفع عبر سطح مبنى بعد لحظات من إطلاقه النار.

وأُصيب كيرك، برصاصة واحدة أثناء تحدثه إلى حشد في الجامعة العامة في أوريم. وسقط على الفور بعد إصابته وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي متأثرا بجراحه.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب وفاة كيرك ونشر تأبينا مؤثرا له على منصة تروث سوشيال، قائلا: "لا أحد فهم أو امتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل من تشارلي".

وتجري حاليا عملية مطاردة واسعة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة يوتا للبحث عن القاتل.