وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة صدم العالم

قالت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "صدم العالم"، وإنه قد يفتح "فصلا جديدا وخطيرا" في الصراع المدمر، مما يهدد السلام والاستقرار الإقليميين بشكل خطير.

ووصفت روزماري ديكارلو في كلمتها الليلة -خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة - الهجوم الإسرائيلي بـ "التصعيد المُقلق"، لا سيما أنه استهدف أفرادا كانوا مجتمعين لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.. مشددة على أن أي إجراء يُقوّض جهود الوساطة والحوار "يُضعف الثقة في الآليات ذاتها التي نعتمد عليها لحل النزاعات".

وأكدت المسؤولة الأممية على ضرورة احترام سيادة أي دولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك قطر، التي تعد "شريكا قيما في تعزيز صنع السلام وحل النزاعات".

و ذكّرت السيدة ديكارلو بأن الحرب في قطاع غزة قد أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، ودمرت غزة بالكامل تقريبا، بينما يتدهور الوضع في الضفة الغربية، وشهدت المنطقة تصعيدا خطيرا، بما في ذلك في إيران ولبنان وسوريا واليمن.

وقالت: "لن تأتي الحلول الدائمة والعادلة للأزمات في الشرق الأوسط من المزيد من العنف والقتال. أدعو جميع أصحاب المصلحة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحساس والالتزام مجددا بالدبلوماسية. هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة أكبر من أي وقت مضى. أبرموا صفقة. حرروا الرهائن. أنهوا معاناة شعب غزة".