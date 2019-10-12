 مستوطنون يهاجمون المزارعين الفلسطينيين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يهاجمون المزارعين الفلسطينيين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية

أ ش أ
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 10:21 ص | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 10:21 ص

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في أراضي قرية بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس - في تصريح اليوم - إن عددا من مستوطني مستوطنة يتسهار" هاجموا المزارعين الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية الشرقية لقرية بورين، دون أن يبلغ عن إصابات.
يشار إلى أن المستوطنين كانوا قد سرقوا قبل يومين ثمار الزيتون في منطقة "خلة قطة" من أراض تعود لمواطن فلسطيني يقيم بالقرية.
ويتزامن موسم قطف الزيتون كل عام مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني وأشجار الزيتون، وقد سجلت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المزارعين وممتلكاتهم أرقاما غير مسبوقة خلال الأعوام السابقة

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