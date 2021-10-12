وزير الصحة الليبي: نأمل الاستفادة من نجاح مصر في بناء الأنظمة الصحية الحديثة

• ونعتز بنجاح وزارة الصحة المصرية في إدارة ملفات الإصلاح الصحي وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل

التقى أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور علي الزناتي وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المجمع الطبي في محافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

في بداية اللقاء، رحب اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بالحضور، مؤكدا مدى الترابط في العلاقات بين الحكومتين المصرية الليبية في كل المجالات، لا سيما المجال الصحي، فيما أشار الدكتور أحمد السبكي إلى حرص القيادة السياسية ووزيرة الصحة والسكان بتقديم كل سبل الدعم والتعاون بين البلدين في الشأن الصحي.

واستعرض السبكي -خلال اللقاء- دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لكل المواطنين دون تمييز، معربًا عن فخره بإنجازات الهيئة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية، بما يسهم في تخفيف عبء المرض على كاهل المرضى وذويهم، حيث تكفل الدولة باشتراكات علاج غير القادرين، إلى جانب دورها في إدارة وتأهيل المنشآت الصحية للحصول على التسجيل والاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا طبقًا لمعايير GAHAR2021.

علاوة على تطبيق منظومة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية للهيئة، بما تشمله من نظام السجلات الطبية الإلكترونية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والربط الإلكتروني بين الخدمات وأقسام الرعايات المركزة والطوارئ بالمستشفيات، والمنظومة الإلكترونية الخاصة بالمعامل LIS، ومنظومة طبيب الأسرة AIS، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة، وآليات التحول الرقمي لخدمات الطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأحداث وسرعة احتوائها والسيطرة عليها أو التنبؤ بها ومنع وقوعها.

إضافة إلى تفعيل التطبيقات الإلكترونية لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد مثل تطبيق البالطو ElBalto، وخدمات التطبيب عن بعد TELE-MEDICINE، وإطلاق أول منصة رقمية تفاعلية بين الأطباء وجميع العاملين care Connect، إلى جانب عزم الهيئة على إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية والمستشفيات الافتراضية لتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها وتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية.