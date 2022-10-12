بوتين يطلع رئيس الإمارات على الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي، بينما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن متابعة دولة الإمارات الوضع بشأن المحطة.

وبحث الجانبان خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الإماراتي لروسيا الثلاثاء، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الرئيسان إلى أن مستوى هذه العلاقات يشهد نموا متسارعا، وأعربا عن ارتياحهما لهذا النمو المتواصل في العلاقات ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعرب بوتين عن تقدير موسكو للجهود التي تقوم بها الإمارات على صعيد الأزمة الأوكرانية ، بينما أكدت أبوظبي استعدادها لمواصلة جهود الوساطة، بحسب "وام".

وفي هذا السياق أطلع الشيخ محمد بن زايد الرئيس الروسي على موقف الجانب الأوكراني حيال عدد من القضايا.

وتطرق الرئيس الإماراتي خلال اللقاء إلى إمكانية استمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا، بينما أكد بوتين أن روسيا مهتمة باستمرارية جهود الوساطة الإماراتية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بوتين قوله في مستهل اللقاء الذي عقد في سان بطرسبرج: "أنا على دراية بمخاوفكم بشأن كيفية تطور الوضع بشكل عام، ورغبتكم في المساعدة في حل جميع القضايا المثيرة للجدل، والتي تشمل الأزمة القائمة الآن".