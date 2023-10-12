بوتين: سياسة أمريكا في الشرق الأوسط فاشلة

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، سياسة واشنطن التي تتبعها إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط بـ"الفاشلة".

وقال بوتين": "في الحقيقة، هذا الفشل أمر واضح، لماذا اعتقد أن الأمر كذلك؟ لأنه، كما قلت للتو في جلستنا، ابتعدت الولايات المتحدة عمليا عن الآليات الدولية السابقة لحل هذه المشكلة.

تم تضمين العديد من البلدان في هذه الآليات، بما في ذلك روسيا. لقد احتكروا، عمليا، عملية التسوية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتقد أن الولايات المتحدة ستغير سياستها في الشرق الأوسط، قال الرئيس الروسي: "لا أعرف، عليك أن تسألهم".

وكان بوتين أعلن في وقت سابق اليوم، أنه "تم إنشاء آليات التسوية، لكن الولايات المتحدة أهملت هذه الآليات وقررت تنظيم كل شيء بنفسها ولم تستخدم هذه الآليات".