قدمت الموسيقات العسكرية مقطوعات غنائية، وذلك احتفالًا بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر، ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية لعام 2023.



وغنت الفرق المشاركة أغنية «أحسن جيوش في الأمم جيوشنا» للراحل سيد درويش، وأغنية «والله زمان يا سـلاحي» لأم كلثوم، و«فدائي فدائي» لعبدالحليم حافظ، و«السادس من أكتوبر العاشر من رمضان الساعة 2 الظهر» لعبدالحليم، و«الله أكبر فوق كيد المعتدي»، و«خلي السلاح صاحي».



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية لعام 2023.



ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات الذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة.