هدوء في ساحات التظاهر بالعراق بعد تطمينات المرجعية الدينية الشيعية

ساد الهدوء صباح اليوم الثلاثاء ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات العراقية بعد التطمينات التي حصل عليها المتظاهرون بدعم المرجعية الدينية الشيعية العليا لمطالبهم.

وأقام المتظاهرون في ساحة التحرير الليلة الماضية احتفالية أطلق خلالها عشرات البالونات البيضاء وسط هتافات ورفع لأعلام العراق للتعبير عن سلمية المظاهرات والتمسك بمطالب المتظاهرين بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور العراقي.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الهدوء في ساحات التظاهر في ساحة التحرير وفي ساحة الخلاني ببغداد ومحافظات الناصرية والبصرة وميسان والسماوة والديوانية وواسط وكربلاء والنجف وبابل، وسط غياب لأصوات الرصاص والقنابل المسيلة للدموع التي كان تُسمع في الأيام الماضية.

يأتي الهدوء وسط انتشار للقوات العسكرية في جميع الشوارع الرئيسية وقرب الأبنية الحكومية والمدارس.

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع الحكومة العراقية الأسبوعي اليوم الإعلان عن حزمة جديدة من الإصلاحات تضاف الى الحزم التي صدرت منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في العراق مطلع أكتوبر الماضي.