وزيرة الخارجية الكندية تتوجه إلى واشنطن للقاء نظيرها الأمريكي

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم /الخميس/ أنها ستسافر إلى واشنطن، يوم غد /الجمعة/ في أول زيارة رسمية لها بصفتها وزيرة للخارجية.

ومن المقرر أن تلتقي جولي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين؛ لمناقشة تعزيز الأولويات المشتركة في إطار خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا.

وخلال اجتماعاتها، تسلط الوزيرة الضوء على أهمية الشراكة من أجل الانتعاش الاقتصادي، وخلق فرص عمل على جانبي الحدود، وتعزيز سلاسل التوريد، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية.

وتشارك الوزيرة جولي أيضا في مناقشة مائدة مستديرة حول الديمقراطية لمناقشة وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

وقالت الوزيرة: "أتطلع إلى لقاء الوزير بلينكين لتعزيز التعاون الاقتصادي لخلق فرص عمل في كلا البلدين. كندا والولايات المتحدة شريكان أساسيان أيضًا لتعزيز السلام والأمن العالميين والديمقراطية وحقوق الإنسان ".