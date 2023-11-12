الزمالك: عبد الغني وجابر جاهزان لمباراة أبو سليم في الكونفدرالية

أكد محمد أسامة، طبيب الفريق الأول بنادي الزمالك جاهزية محمد عبد الغني وعمر جابر، ثنائي الأبيض لمواجهة أبو سليم الليبي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه نادي الزمالك فريق أبو سليم الليبي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وقال محمد أسامة في تصريحات عبر قناة الزمالك: "محمد عبد الغني كان قد تعرض لكدمة في أسفل الفخذ تسببت في تورم قوي".

وأضاف: "حاولنا عمل اختبار طبي لعبد الغني، ومن المقرر أن يعود في أقرب وقت، وسيكون جاهز لمباراة أبو سليم الليبي".

وأتم محمد أسامة تصريحاته قائلًا: "حالة عمر جابر أيضًا تحسنت، وخلال أيام سيشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق، وبعد الاطمئنان على حالته من الممكن يلحق بمباراة أبو سليم الليبي المقبلة".