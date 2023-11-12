عماد الدين أديب: ما حدث في 7 أكتوبر لم يُكن بعيدا عن الإرادة الإيرانية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إنه لا يمكن تصديق العقل لما حدث في 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى)، بأنه كان بعيدا عن الإرادة الإيرانية.



ودلل خلال حواره ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، على هذا الأمر بثلاث نقاط، أولها اتصال ما بين إسماعيل هنية والرئيس الإيراني إبراهيم رئيس وتهنئته على نجاح العملية طوفان الأقصى، العمليات التي شنها الحشد الشعبي في العراق وسوريا، هذا إلى جانب إطلاق الحوثيون لصواريخ تجاه إسرائيل، ووجود حزب الله بشكل دائم على الجبهة.



وأشار إلى أن إيران تعطي تلميحا بأنها هي من يحرك الحدث ولكن لن تدفع فاتورته، ومن ثم خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، الجمعة الماضية، أبرأ ساحة إيران لها علاقة بعملية طوفان الأقصى وأن حماس هي من اتخذت هذا القرار منفردة.



وتابع: «شطارة تاجر السجاد الإيراني يريد أخذ الاتفاق مع السعودية، والحصول على 6 مليارات دولار الذين أودعوا بسبب تبادل المحتجزين ولكن لا يدفع ثمنهم، وفي نفس الوقت دعم حماس لإفشال أي نوع من أنواع السلام في المنطقة، على طريقة تعالى أعزمك على العشاء على حسابك»- حسبما قال.





