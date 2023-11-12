نتنياهو يوبخ وزيرا بحكومته بعد تصريحاته بشأن نكبة غزة: إذا كنتم لا تفهمون فلا تتحدثوا

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، على تصريحات وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، والذي وصف فيها ما يحدث في غزة من عملية نزوح للسكان إلى جنوب القطاع بأنه «نكبة غزة».

وقال تعليقًا على تصريحات «ديختر»: «إذا كنتم لا تعرفون ولا تفهمون فلا تتحدثوا ويجب الحذر»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، وصف وزير إسرائيلي ما يحدث في غزة من عملية نزوح للسكان إلى جنوب القطاع بأنه «نكبة غزة»، وهو ما يعزز معتقدات ومخاوف كثيرين من الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم، ومن أنه لن يُسمح لهم بالعودة كما حدث لأسلافهم في حرب عام 1948.

جاء ذلك الوصف على لسان وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، خلال لقاء مع القناة الإسرائيلية الإخبارية 12.

فقد سألت القناة 12 الوزير آفي ديختر عن صور سكان غزة وهم يغادرون إلى الجنوب، وما إذا كان ذلك هدف الحرب أم أنه وضع مؤقت فحسب.

فما كان ديختر إلا أن وصف نزوح سكان غزة بأنه «نكبة غزة»، في إشارة إلى عمليات التهجير الجماعي للفلسطينيين بعد تأسيس إسرائيل عام 1948، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وقال ديختر: «من الناحية العملية، لا توجد طريقة لإدارة الحرب بالطريقة التي يريدها الجيش الإسرائيلي داخل أراضي غزة بينما يكون السكان بين الدبابات والجنود. لا أعرف كيف سينتهي الأمر».