وعد قاطع من رئيس فيفا للأهلي ومنافسيه في كأس العالم للأندية

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قطع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعدا على نفسه للأهلي وجميع منافسيه بكأس العالم للأندية التي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا خلال شهري يونيو ويوليو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إنفانتينو في تصريحات لصحيفة أوليه الأرجنتينية مساء الثلاثاء "سنستثمر الأرباح في كرة القدم للأندية في جميع أنحاء العالم، ولن يدخر فيفا فلسا واحدا".

وأضاف "فرصة التأهل لهذه البطولة كل أربع سنوات، ستمنح الأندية حافزا إضافيا للتخطيط والاستثمار في المستقبل".

وواصل رئيس الفيفا وعوده "هذه البطولة ستكون بمثابة حلم يتحقق لجميع عشاق كرة القدم وكذلك للاعبين، فهي أكبر من مجرد بطولة لكرة القدم".

وأتم تصريحاته "مونديال الأندية سيجذب سحر كأس العالم للمنتخبات، وستكون هذه البطولة بداية لشيء تاريخي، سيغير كرة القدم للأفضل، ولجميع الأجيال القادمة".

ويشارك في مونديال الأندية من قارة أفريقيا أندية الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويمثل قارة آسيا أندية الهلال السعودي والعين الإماراتي وأولسان الكوري الجنوبي وأوراوا الياباني، إضافة إلى 4 أندية من أمريكا الشمالية وهي مونتيري وليون وباتشوكا من المكسيك، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

كما يمثل أمريكا الجنوبية 6 أندية وهي بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي وريفر بليت وبوكا جونيورز، ويتبقى المقعد الأخير للفائز من نهائي كوبا ليبرتادورس بين الثنائي البرازيلي فلامنجو وأتلتيكو مينيرو يوم 30 نوفمبر.

ويلعب أوكلاند سيتي النيوزلندي ممثلا عن قارة أوقيانوسيا بينما يبقى لأوروبا نصيب الأسد بمشاركة 12 فريقا، وهم ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ويوفنتوس، وبورتو وبنفيكا، وسالزبورج النمساوي.