قالت رئاسة أركان القوات البحرية بالجيش الليبي في شرق البلاد في بيان إن قواتها باشرت بعد الهجوم على السفينة الروسية في قاعدة البحرية في ميناء بنغازي، عمليات طاقم السفينة.

وقال البيان "باشرت فور وقوع حادثة الهجوم الأخير في عمليات إنقاذ طاقم السفينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة"، دون أن يحدد أعدادهم أو تكشف عن مصير طاقم السفينة الروسية.

كانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في شرق البلاد اليوم الأحد قد أشارت لتعرض سفينة روسية بقاعدة بنغازي البحرية لهجوم باستخدام مركبات مسيرة.

وأضافت أن السفينة الروسية كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها في ميناء بنغازي جاء لأغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.

وأكدت الحكومة سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بهما بصورة طبيعية، بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع ، مشيرة إلى أنها إزاء هذا الاعتداء وجهت الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل، والتنسيق مع السلطات الروسية، لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابسات الهجوم ومصدره، والجهة التي تقف وراءه.

وأدانت الحكومة هذا العمل،معتبرة استهداف سفينة داخل ميناء ليبي اعتداء خطيرا على السيادة الوطنية، وانتهاكا صريحا لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، وتابعت أنها "لن تتعامل معه باعتباره حادثا عابرا أو أمرا يمكن التغاضي عنه" ، مؤكدة احتفاظ الدولة الليبية بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة، ومساءلة كل من يثبت تورطه في التخطيط لهذا الاعتداء أو تنفيذه أو دعمه.

وشددت الحكومة على أن ليبيا ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية، ولا في أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن علاقاتها واتفاقياتها المشروعة مع الدول الصديقة شأن سيادي لا يحق لأي جهة التدخل فيه أو اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها.

وأضافت أنها " لن تسمح بتحويل الموانئ أو الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية، وإن أن المساس بأمن ليبيا وسيادتها خط أحمر، وستتخذ الدولة ما يلزم لحماية مصالحها وفرض احترام سيادتها ، أيا كانت الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء".