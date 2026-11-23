قالت السلطات المحلية إن حركة المرور على الطرق المؤدية إلى قرية بمقاطعة فوكوشيما اليابانية، عزلتها الثلوج الكثيفة، استؤنفت أمام حركة المرور العامة، اليوم الأحد، بعدما تجاوز عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل فيها ألف شخص في وقت ما.

وقالت حكومة المحافظة إن قيود المرور رُفعت بعد أن أزال العمال الثلوج والأجسام المتساقطة. وفي سياق منفصل، قالت قرية كيتاشيوبارا إن معظم مئات النزلاء الذين تقطعت بهم السبل في الفنادق والنُزل غادروا عائدين إلى منازلهم، وفقا لوكالة "كيودو" للأنباء.

وقال مسؤولون محليون إنه حتى السبت، كان نحو 950 شخصا من 514 أسرة، وما لا يقل عن 500 نزيل في منشآت الإقامة داخل منطقة أورابانداي والمناطق المحيطة بها، عالقين بسبب الثلوج.

وبحلول الساعة الواحدة ظهر الأحد، كان معظم النزلاء قد غادروا القرية بسياراتهم الخاصة، مستخدمين الطرق التي أُزيلت الثلوج منها لمرور مركبات الطوارئ.

وتعد المنطقة الجبلية المعروفة باسم أورابانداي وجهة سياحية شهيرة.

ونقل مسؤولون من المقاطعة الواقعة شمال شرقي اليابان المياه والمواد الغذائية جوا بواسطة مروحية، الأحد، بناء على طلب القرية.

وتأثرت نحو 700 أسرة في القرية بانقطاع الكهرباء في وقت ما، فيما ظلت الاتصالات الهاتفية مع منشآت الإقامة والسكان المحليين متعطلة.