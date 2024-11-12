مصدر أمني: القبض على الطبيبة وسام شعيب

أكد مصدر أمني أنه قد تم إلقاء القبض على الطبيبة وسام السيد حسن شعيب.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

وكانت الطبيبة وسام شعيب نشرت فيديو بث مباشر منذ بضعة أيام، وأثارت تصريحاتها جدلًا واسعًا على منصات التواصل.

وانتقدت الطبيبة في المقطع تقصير بعض الأسر في تربية فتياتهم، مستشهدة بحالات عرضت عليها في عيادتها والمستشفى التي تعمل بها.

وتحدثت عن فتاة مراهقة استقبلتها في العيادة، بصحبة سيدتين من عائلتها، ادعيتا أنها تزوجت منذ ثلاثة أشهر، إلا أن الفحص الطبي كشف أنها في الشهر الثامن من الحمل .

كما تحدثت عن سيدة تخطط لتسجيل الجنين باسم شاب مستأجر لهذا الغرض، و وسيدة خانت زوجها وصدر عليها حكم بالحبس في قضية زنا.

وأثارت التفاصيل غضبا جماعيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون انتهاكا لخصوصية المرضى.

وكانت نقابة الأطباء والنيابة الإدارية قد أعلنتا التحقيق مع الطبيبة.