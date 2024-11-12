وزير خارجية إسرائيل غير قلق بشأن الموعد النهائي الأمريكي لزيادة المساعدات إلى غزة: المسألة ستحل

بدا أن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر، يقلل من أهمية الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لزيادة المساعدات إلى غزة، حيث أعرب عن ثقته بأن "المسألة ستحل".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذرت إسرائيل الشهر الماضي من أنه يجب زيادة كمية المواد الغذائية وغيرها من المساعدات الضرورية بشكل عاجل التي تدخل إلى غزة إلى 350 شاحنة يوميا، وإلا فإنها تخاطر بتقليص الدعم العسكري الأمريكي. وحددت موعدا نهائيا مدته 30 يوما ينتهي هذا الأسبوع.

وقد انخفضت كمية المساعدات التي تدخل إلى غزة، التي مزقتها الحرب، في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ الشهر الأول للحرب، حيث دخل ما معدله 57 شاحنة يوميا، وفقا للأرقام الإسرائيلية.

وقال ساعر يوم الاثنين إنه "واثق من أنه يمكننا أيضا التوصل إلى تفاهم مع أصدقائنا الأمريكيين وأن هذه المسألة ستحل."

وقد يكون لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن تأثير أقل على إسرائيل في ظل انتظارها لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وكان ترامب داعما قويا لإسرائيل خلال ولايته السابقة، وقد تعهد بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط دون أن يوضح الكيفية.