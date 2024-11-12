أبو الدهب: المنتخب سيتوج بأمم إفريقيا تحت قيادة حسام حسن

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أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن المتتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن يعيش أفضل فتراته الفنية ويقدم أفضل أداء فني له في السنوات الأخيرة.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو": " المنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة مع حسام حسن في التصفيات الإفريقية ولو استمر بهذا المستوى الفني سيتوج ببطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة بكل تأكيد".

وأشار إلى أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أمام فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز تاريخي مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.