الاتحاد الأوروبي وكندا يجددان دعمهما لجهود إحلال السلام في غزة

جدّد الاتحاد الأوروبي وكندا التزامهما بتعميق التعاون في مجالي الدفاع والتجارة، ودعمهما لجهود إحلال السلام في غزة.

وجاء في بيان مشترك للاتحاد الأوروبي وكندا، الأربعاء، أن الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين عُقد في منطقة نياغارا بمقاطعة أونتاريو الكندية.

وترأست الاجتماع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند.

وأشاد البيان بدور الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميين في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وكندا سيقدمان "دعما قويا ومستمرا للمفاوضات الجارية".

وأنهى اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، سنتين من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ خطة وقف إطلاق النار والامتناع عن أي تصرفات قد تهدد الاتفاق، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا ودون عوائق.

وأضاف: "نؤكد أهمية خفض التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وندعو إلى وقف العنف من قبل المستوطنين، بما في ذلك ضد المجتمعات المسيحية، ووقف توسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وكذلك الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل".

وشدد البيان على وجوب التزام تل أبيب بواجباتها وفق القانون الدولي.

ومنذ سنتين تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصعيدا إسرائيليا شاملا من الجيش والمستوطنين تزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

أوكرانيا

وجدد البيان التأكيد على دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ودعا روسيا إلى "وقف الحرب والالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

كما شدّد على ضرورة أن تكون أوكرانيا طرفا في أي مسار نحو السلام، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي وكندا سيواصلان العمل معا بشأن العقوبات المفروضة على موسكو وعلى من يسهّلون استمرار الحرب.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا" في شؤونها.

وأعرب الجانبان في البيان عن ترحيبهما باتفاق الشراكة في مجالي الأمن والدفاع، الذي تم توقيعه في 23 يونيو بين الاتحاد الأوروبي وكندا، واصفين التعاون بينهما بأنه ركيزة أساسية للاستقرار والمرونة والازدهار عبر الأطلسي.