سفير بكين لدي الولايات المتحدة: الصين تعتزم المضي قدما في تخفيف قيود كورونا

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قال سفير الصين لدي الولايات المتحدة تشين جانج إن الصين تعتزم تخفيف القيود الصارمة التي تفرضها لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل أكبر وسترحب بالمسافرين من مختلف دول العالم في "المستقبل القريب".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جانج قوله في إحدى الفعاليات الصينية الأفريقية "نعرف مخاوف الناس.. الآن يتم تخفيف الإجراءات وفي المستقبل القريب أعتقد أنه سيتم تخفيف الإجراءات بشكل أكبر وسيصبح السفر الدولي أسهل".

جاءت تصريحات جانج أثناء الرد على سؤال بشأن ما إذا كان الحكومة الصينية تشعر بالضغوط للرد على الاحتجاجات واسعة النطاق ضد التدابير الصارمة لاحتواء كورونا في الصين.

وأضاف جانج "الحكومة تتخذ موقفا مسؤولا للغاية لحماية حياة المواطنين الذين يواجهون خطر كوفيد وسياسة الاستجابة لدينا في هذه الأمور كانت دائما فعالة وليست جامدة، الإغلاق وإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم.. هذا ليس صحيحا".

كانت مجلة كايشيين الصينية قد أفادت اليوم الإثنين، بأنه منذ تخفيف إستراتيجية صفر كوفيد الصارمة في الصين الأسبوع الماضي، أصبحت المستشفيات عبر البلاد مكدسة بموجة من المرضى المصابين.

وأضافت أن المستشفيات في المدن الرئيسية مثل بكين وجوانجتشو وتشنجدو وشيجياتشوانج، شهدت "الصدمة الأولى لموجة عملاقة من الإصابات ونقص في أفراد الأطقم الطبية".

وفي تغيير كبير الأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة تخفيفا واسعا للإغلاقات وقواعد الحجر الصحي والفحوصات الإلزامية والسفر في الصين.