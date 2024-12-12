 الأهلي يعلن موعد مؤتمر كولر قبل مواجهة باتشوكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يعلن موعد مؤتمر كولر قبل مواجهة باتشوكا

محمود باهي
نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 6:49 م | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 6:49 م

أعلن نادي الأهلي عن موعد المؤتمر الصحفي للمدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي في قبل نهائي كأس القارات للأندية "فيفا إنتر كونتيننتال".

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أن كولر سيتواجد في المؤتمر رفقة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائده للرد على استفسارات وسائل الإعلام في ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيبدأ المؤتمر في الساعة الخامسة والربع مساء غد الجمعة بتوقيت قطر، الرابعة والربع بتوقيت مصر.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا مساء السبت المقبل على كأس التحدي، ويتأهل الفائز بالمباراة لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

كان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية دون رد، أمس الأربعاء، بديربي الأمريكتين.


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