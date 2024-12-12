مسؤولون أمريكيون:اتساع حرائق الغابات في ماليبو وصدور أوامر إخلاء

أفاد مسؤولون في جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية باتساع حرائق الغابات التي تؤججها الرياح خلال الليل، مما أجبر آلاف الأشخاص، بما في ذلك المشاهير مثل المغنية شير والممثل ديك فان دايك، على مغادرة منازلهم في ماليبو، لكن خبراء الأرصاد الجوية قالوا إن رجال الإطفاء قد يحصلون على استراحة اليوم الأربعاء نتيجة تحسن الأحوال الجوية.

ومع صدور أوامر وتحذيرات بإخلاء أجزاء كبيرة من المدينة الساحلية، انتظر السكان بقلق لمعرفة ما إذا كانت ممتلكاتهم قد نجت من الحرائق، التي اندلعت مساء أول أمس الاثنين وامتدت إلى أكثر من 6 أميال مربعة (16 كيلومترا مربعا). ولم يتم احتواء سوى 7% من الحرائق .

وشارك أكثر من 1500 رجل إطفاء في مكافحة الحرائق، حيث اجتاز العديد منهم الوديان شديدة الانحدار بالقرب من خطوط اللهب، بينما قام آخرون برش أسطح اسطبلات الخيول المنهارة والمنازل المتفحمة بخراطيم المياه، وألقت الطائرات المياه ومواد إطفاء الحرائق.