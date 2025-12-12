 مفاجأت الحصر العددي ببولاق: فوز محمد إسماعيل وعلي خليفة.. وإعادة بين حسام المندوه وعربي زيادة - بوابة الشروق
الجمعة 12 ديسمبر 2025
مفاجأت الحصر العددي ببولاق: فوز محمد إسماعيل وعلي خليفة.. وإعادة بين حسام المندوه وعربي زيادة

محمد حسين
نشر في: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 4:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 4:01 ص

أعلنت اللجنة العامة بدائرة بولاق الدكرور عن نتائج الحصر العددي للأصوات في الانتخابات، حيث بلغ إجمالي المقيدين ولهم حق التصويت 679,428 ناخبًا، وسجلت الأصوات الصحيحة 22,296 صوتًا، ما يشير إلى تراجع كبير في نسب المشاركة والإقبال، والتي لم تتجاوز 3.63% فقط.
وبحسب نتائج الحصر، فقد تمكن النائب محمد إسماعيل من حسم مقعد لجانب المرشح علي خليفة، بعد التحالف تم بينهما خلال الجولة وتخطيهما نسبة 50% من الأصوات الصحيحة.
بينما يخوض الإعادة حسام المندوه وعربي زيادة على المقعد المتبقي.


وجاء ترتيب أبرز المرشحين وفق عدد الأصوات كالتالي:

محمد إسماعيل: 12,781 صوتًا

علي خليفة: 11,972 صوتًا

عربي زيادة: 9,288 صوتًا

حسام المندوه: 8,797 صوتًا

محمود توشكى: 7,862 صوتًا

